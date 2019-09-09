2019-09-09T17:55:13+03:00
Наука

В создании космического робота «Федор» участвовали специалисты из Удмуртии

3D-модель электронного помощника для космонавтов разрабатывали инженеры НИИ «Высокие технологии» в Ижевске
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Уже много лет Удмуртия принимает активное и непосредственное участие в освоении космоса. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, НИИ «Высокие технологии» в Ижевске, который занимается цифровым 3D-видеомоделированием и находится среди лидеров страны в данной области, является одним из разработчиков космического робота «Федор».

В 2011 году Роскосмосу понадобился электронно-механический помощник для работы на МКС, и ижевскому НИИ предложили разработать его графическую модель. На основе двух первоначальных вариантов эскизов наш институт смоделировал внешний облик человекоподобного робота, способного двигаться в открытом космосе в условиях МКС и на инопланетной поверхности. Затем модель доработали, и на свет появился «Федор».

Кстати, в понедельник, 9 сентября, состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» с главой Удмуртии Александром Бречаловым и представителями промышленных предприятий республики. На встрече обговаривались вопросы дальнейшего сотрудничества «Роскосмоса» с Удмуртией, в числе которых назывался проект по развитию космодрома «Восточный».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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