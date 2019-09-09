Рустам Тугушев стал новым руководителем следственного управления СК России по Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-09T17:09:21+03:00

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Руководителем следственного управления СК России по Удмуртии стал полковник юстиции Рустам Тугушев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Указ о назначении был подписан Президентом России в субботу, 7 сентября.

Напомним, ранее, 21 января 2019 года, Рустам Тугушев был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления СК России по Удмуртии, а до этого с 2007 года работал первым заместителем руководителя следственного управления СК России по Пензенской области.

Кстати, совсем недавно Рустам Тугушев дал «Комсомолке» эксклюзивное интервью, в котором рассказал о своей профессии и жизненных ценностях.

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ИСТОЧНИК KP.RU