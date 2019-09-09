2019-09-09T17:20:09+03:00
Общество

11 сентября в Ленинском районе Ижевска проверят систему оповещения

Жителей просят сохранять спокойствие
Екатерина АРДАШЕВА
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Проверка будет плановойПроверка будет плановойФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В среду, 11 сентября, в Ленинском районе Ижевска пройдет проверка региональной системы централизованного оповещения. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте администрация района.

Проверка будет плановой и начнется в 9:05. В течение примерно 10 минут по громкой связи будет транслироваться текстовое сообщение. Жителей просят сохранять спокойствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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