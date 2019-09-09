11 сентября в Ленинском районе Ижевска проверят систему оповещения

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-09T17:20:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 11 сентября, в Ленинском районе Ижевска пройдет проверка региональной системы централизованного оповещения. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте администрация района.

Проверка будет плановой и начнется в 9:05. В течение примерно 10 минут по громкой связи будет транслироваться текстовое сообщение. Жителей просят сохранять спокойствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

120 жителей Удмуртии остались без электричества из-за грузовика, сбившего опору ЛЭП (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU