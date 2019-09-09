11 сентября в Ленинском районе Ижевска проверят систему оповещения
Жителей просят сохранять спокойствие
Проверка будет плановойФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В среду, 11 сентября, в Ленинском районе Ижевска пройдет проверка региональной системы централизованного оповещения. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте администрация района.
Проверка будет плановой и начнется в 9:05. В течение примерно 10 минут по громкой связи будет транслироваться текстовое сообщение. Жителей просят сохранять спокойствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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