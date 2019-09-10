2019-09-10T07:04:32+03:00
Спорт

Фото: новый зал бокса появится в Ижевске

Он расположится на улице Клубной
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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11 сентября на ул. Клубная, 72 в Ижевске откроется новый зал бокса «Ринг». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Как отмечается в сообщении, в здании капитально отремонтировали помещения, сделала отделочные работы, все покрасили, сделали на полу профессиональное покрытие, обновили потолки и заменили электрику и сантехнику. Также обновлена кровля здания, заменена входная группа, окна и двери.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сейчас зал оснащен современным оборудованием и боксерским рингом. В помещении есть тренажерный зал, кабинет для тренеров, удобные раздевалки и душевые.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

- На сегодняшний день зал бокса «Ринг» открыт для тренировочных занятий, здесь уже работают 3 тренера, ведется набор. На постоянной основе в зале бокса «Ринг» смогут заниматься 150-200 человек, - комментируют в пресс-службе.

Отметим, что общая сумма работ составила 2 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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