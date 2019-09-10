В Ижевске женщина расплатилась в магазине купюрой «банка приколов»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-10T08:50:39+03:00

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Ижевчанка расплатилась в магазине купюрой, стилизованной под 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Женщина хотела купить в магазине спиртное, и дала кассиру билет «банка приколов». Продавец не заметил подмены и выдал женщине сдачу. Теперь ей не до смеха – суд обязал ижевчанку оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Изначально против женщины было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Но суд прекратил его, учитывая, что женщина совершила преступление небольшой тяжести впервые, имеет ребенка и возместила весь ущерб магазину.

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ИСТОЧНИК KP.RU