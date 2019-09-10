2019-09-10T08:57:05+03:00
Общество

Неквартирный вопрос: ижевчане смогут узнать больше о загородной недвижимости

Сделать это можно будет на бесплатном автобусном туре
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

14 сентября состоится второй в этом году тур по загородным поселкам от «Комсомольской правды»-Ижевск». В рамках тура ижевчане смогут присмотреться не только к домам, но и земельным участкам. Так, участники посетят коттеджный поселок «Ближняя усадьба» от «Таймас-Групп» , коттеджный поселок «Славянский - 2» и микрорайон «Белые росы».

Строительные компании «Арко-Строй» и «Таймас-Групп» проведут презентацию домов.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Уже на месте представители компаний ответят на все интересующие вопросы, подробно расскажут и покажут разные варианты домов и земельных участков. Потенциальные жильцы смогут воочию оценить расположение, удобство и инфраструктуру поселков.

Кроме того, по дороге консультант «Россельзохбанка» расскажет участникам экскурсии об эскроу-счетах и текущей акции по ипотеке.

Присоединиться может любой желающий - заявку можно отправить по почте kp@mgcentr.ru и по телефону 945-010, 902-01 до 11 сентября.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

ООО фирма «Ариго»

Реклама

18+

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жилье в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самые жаркие дни «бабьего лета» ждут ижевчан 12 и 13 августа
Звезды приглашают жителей Ижевска на празднование Дня Оружейника
Появилось видео самосожжения ученого у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске (18+)
Следователи проводят проверку по факту самосожжения ученого у здания Госсовета в Ижевске
Двое детей из Удмуртии оказались в реанимации из-за пьяного отца за рулем
Установили личность мужчины, который поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
В Ижевске женщина расплатилась в магазине купюрой «банка приколов»
Школьники из Удмуртии победили на Кубке мира по шашкам
Фото: новый зал бокса появится в Ижевске
Сквер имени М.Т. Калашникова откроют в Ижевске 20 сентября
В детские сады и школы Ижевска начали подавать тепло
Администрация Ижевска отказалась от идеи объединения школ №30 и №40
На четырех улицах Ижевска появятся новые светофоры
Ижевчанин добровольно перевел мошенникам полмиллиона рублей
В Удмуртии назначен новый замминистра здравоохранения
11 сентября в Ленинском районе Ижевска проверят систему оповещения
Рустам Тугушев стал новым руководителем следственного управления СК России по Удмуртии
В создании космического робота «Федор» участвовали специалисты из Удмуртии
Призы за рисунок: дети из Удмуртии могут выиграть набор канцтоваров
120 жителей Удмуртии остались без электричества из-за грузовика, сбившего опору ЛЭП