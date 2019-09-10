Двое детей из Удмуртии оказались в реанимации из-за пьяного отца за рулем
Авария с участием двух детей произошла в селе Октябрьский Сарапульского района. По сообщениям 1 отдела УГИБДД Удмуртии, их 32-летний отец не справился с управлением и врезался в дерево.
Сообщается, что он также находился в состоянии алкогольного опьянения, а детей перевозил без специальных кресел.
В результате ДТП 8-летняя девочка и 4-летний мальчик получили множественные травмы и оказались в реанимации. Вместе с ними в больнице оказалась 52-летняя женщина.
Госавтоинспекция призывает в обязательном порядке использовать детские кресла при перевозке пассажиров до 12 лет, а также сообщать о пьяных или просто подозрительных водителях в дежурную часть по телефонам (3412) 415-700, 415-701.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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