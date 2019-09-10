Появилось видео самосожжения ученого у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске (18+)
В сети появилось видео акта самосожжения ученого, которое произошло 10 сентября у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске. На записи видно, что мужчину пытаются потушить с помощью огнетушителей, но один из них отказывался работать.
По словам руководителя СУ СК России по Удмуртии, пострадавший – Альбер Разин. Ученый, который выступал за сохранение удмуртского народа. Источники в Госсовете республики рассказывают, что он уже неоднократно обращался к ним и в министерство национальной политики региона с неадекватными требованиями.
Мы следим за развитием событий.
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Ученый пытается себя сжечь у здания Госсовета Удмуртии.Видео: ИГГС
ИСТОЧНИК KP.RU
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