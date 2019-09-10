Появилось видео самосожжения ученого у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске (18+)

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-10T09:54:41+03:00

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В сети появилось видео акта самосожжения ученого, которое произошло 10 сентября у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске. На записи видно, что мужчину пытаются потушить с помощью огнетушителей, но один из них отказывался работать.

По словам руководителя СУ СК России по Удмуртии, пострадавший – Альбер Разин. Ученый, который выступал за сохранение удмуртского народа. Источники в Госсовете республики рассказывают, что он уже неоднократно обращался к ним и в министерство национальной политики региона с неадекватными требованиями.

Мы следим за развитием событий.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/731165" frameborder="0"></iframe> Ученый пытается себя сжечь у здания Госсовета Удмуртии.Видео: ИГГС

ИСТОЧНИК KP.RU