2019-09-10T09:54:41+03:00
Общество

Появилось видео самосожжения ученого у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске (18+)

Пострадавший находится в тяжелом состоянии
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Михаил КрасильниковФото: Михаил Красильников
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В сети появилось видео акта самосожжения ученого, которое произошло 10 сентября у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске. На записи видно, что мужчину пытаются потушить с помощью огнетушителей, но один из них отказывался работать.

По словам руководителя СУ СК России по Удмуртии, пострадавший – Альбер Разин. Ученый, который выступал за сохранение удмуртского народа. Источники в Госсовете республики рассказывают, что он уже неоднократно обращался к ним и в министерство национальной политики региона с неадекватными требованиями.

Мы следим за развитием событий.

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Ученый пытается себя сжечь у здания Госсовета Удмуртии.Видео: ИГГС

ИСТОЧНИК KP.RU

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