Жителя Ижевска подозревают в создании наркопритона
36-летнего ижевчанина подозревают в создании наркопритона по улице Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.
Мужчина получил квартиру по наследству и использовал ее только для хранения потребления наркотиков. Он употреблял запрещенные вещества в квартире вместе со знакомыми с мая по август этого года.
- В ходе обыска, проведенного сотрудниками полиции в квартире подозреваемого, была обнаружена посуда и вещества, используемые для приготовления наркотических средств, - сообщают в МВД.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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