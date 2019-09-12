Жителя Ижевска подозревают в создании наркопритона

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-12T13:02:36+03:00

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36-летнего ижевчанина подозревают в создании наркопритона по улице Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Мужчина получил квартиру по наследству и использовал ее только для хранения потребления наркотиков. Он употреблял запрещенные вещества в квартире вместе со знакомыми с мая по август этого года.

- В ходе обыска, проведенного сотрудниками полиции в квартире подозреваемого, была обнаружена посуда и вещества, используемые для приготовления наркотических средств, - сообщают в МВД.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU