ДТП с автобусом в Ижевске: помех движению не было

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-12T16:04:09+03:00

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В ГИБДД отвергли версию, что автобусу, врезавшемуся в теплотрассу, что-то помешало. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107,6 FM, 12+) заявил руководитель УГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев.

-Проведена автотехническая экспертиза, автобус технически исправен. Были опрошены очевидцы, свидетели и пострадавшие в данном ДТП. Версия, что кто-то создал помеху в движении данному транспортному средству, полностью отработана и не нашла подтверждения. Сейчас отрабатывается версия, что все-таки водитель отвлекся от управления. Все свидетельствует именно об этом, - сообщил Руслан Набиев.

Сейчас расследование продолжается. Напомним, 23 августа на улице Новоажимова произошло крупное ДТП с автобусом. Пострадали 16 человек, среди них шестилетний ребенок. Водитель врезался в опору теплотрассы.

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ИСТОЧНИК KP.RU