В ГИБДД по Удмуртии рассказали подробности ДТП с двумя погибшими

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-12T16:46:37+03:00

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В ГИБДД по Удмуртии сообщили некоторые подробности ДТП, которое произошло 8 сентября на дороге Ижевск – Якшур-Бодья. А именно – провели экспертизу по наличию в крови водителя «Тойота Королла» опьяняющих веществ.

- Был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,84 промилле, что соответствует тяжелому алкогольному опьянению, - сообщает 1 отдел.

Такая концентрация соответствует одной бутылке водки. Водитель полностью утрачивает способность воспринимать обстановку.

Напомним, что тогда водитель «Тойоты» решил пойти на обгон в запрещенном месте. Но не справился с управлением, и врезался на «встречке» в «Митсубиси». Погиб сам водитель и его пассажир – 30-летняя женщина.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения!

Если Вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у Вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов:

- дежурная группа ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Ижевску: 415-700, 415-701.

- полиция с мобильного: 102.

Помните, проявленная бдительность может предотвратить трагические последствия и сохранить жизни людей!

ИСТОЧНИК KP.RU