В ГИБДД по Удмуртии рассказали подробности ДТП с двумя погибшими
В ГИБДД по Удмуртии сообщили некоторые подробности ДТП, которое произошло 8 сентября на дороге Ижевск – Якшур-Бодья. А именно – провели экспертизу по наличию в крови водителя «Тойота Королла» опьяняющих веществ.
- Был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,84 промилле, что соответствует тяжелому алкогольному опьянению, - сообщает 1 отдел.
Такая концентрация соответствует одной бутылке водки. Водитель полностью утрачивает способность воспринимать обстановку.
Напомним, что тогда водитель «Тойоты» решил пойти на обгон в запрещенном месте. Но не справился с управлением, и врезался на «встречке» в «Митсубиси». Погиб сам водитель и его пассажир – 30-летняя женщина.
ВАЖНО!
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения!
Если Вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у Вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов:
- дежурная группа ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Ижевску: 415-700, 415-701.
- полиция с мобильного: 102.
Помните, проявленная бдительность может предотвратить трагические последствия и сохранить жизни людей!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»