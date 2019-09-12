2019-09-12T17:02:39+03:00
Происшествия

Около ТЦ в Ижевске массово погибли синицы

Ветеринары провели исследование
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: управление ветеринарии УдмуртииФото: управление ветеринарии Удмуртии
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В субботу, 7 сентября, жители Ижевска заметили, что около ТЦ «Омега» очень много погибших синиц. И сообщили об этом в Единую диспетчерскую службу. Те, в свою очередь, передали информацию в Управление ветеринарии. По словам специалистов, информация подтвердилась - у торгового центра действительно находилось множество трупов птенцов большой синицы.

Фото: управление ветеринарии Удмуртии

Фото: управление ветеринарии Удмуртии

Провели всевозможные исследования, в том числе выяснили у сотрудников торгового центра, опрыскивали ли какими-нибудь ядами помещения. Но ясность в ситуацию внесли орнитологи зоопарка. Они выдвинули наиболее вероятную причину – птицы просто не замечали стекла торгового центра, когда в них отражалось небо.

- А причиной массовости вероятно послужило то, что для выводка молодняка характерно собираться в группы, стайки и так перелетать с места на места в поисках корма, - сообщает Управление ветеринарии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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