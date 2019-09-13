2019-09-13T14:03:29+03:00
Общество

Ремонт улицы им. Зои Космодемьянской завершили в Ижевске

Протяженность отремонтированного участка составила 0,5 км
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба регионального офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Фото: пресс-служба регионального офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Изменить размер текста:

Ремонт улицы им. Зои Космодемьянской завершили в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорогу привели в порядок на участке от ул. Новошестнадцатая до ул. Четырнадцатая. Отметим, что по этому участку каждый день ездят сотни детей и их родителей, так как там находится Региональный центр образования одаренных детей «Тау».

- На объекте специалисты дорожного предприятия «Ижевское» произвели фрезерование, ямочный ремонт, установили 300 п.м. бортовых камней. На проезжей части уложили выравнивающий слой из мелкозернистого асфальта и покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Протяженность отремонтированного участка составила 0,5 км, - говорится в сообщении. - Для пешеходов на этой улице обустроили тротуар.

Отметим, что сейчас в городе в рамках нацпроекта продолжают ремонтировать 7 участков улиц. Остальные 20 объектов уже отремонтированы и сданы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Фотофакт: в Ижевске обновили концертный зал в Филармонии

Определили темы сочинений для старшеклассников в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спортсмен из Удмуртии стал серебряным призером Чемпионата Мира по паравелоспорту на шоссе
Фотофакт: в Ижевске обновили концертный зал в Филармонии
Улицу Пушкинскую перекроют в Ижевске 19 сентября
Где и когда в ближайшее время выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова?
Провал произошел на улице Петрова в Ижевске
Вместо «Русских Витязей» в Ижевске выступит пилотажная группа «Соколы России»
Часть третья: фотограф из Ижевска вновь показала необычные городские локации
Риелтор из Удмуртии «развел» своего клиента на 1,2 миллиона рублей
Светофоры с кнопкой появятся на нескольких улицах Ижевска
Сквер молодоженов откроют в Ижевске
Федеральный розыск: в Ижевске задержан организатор финансовой пирамиды из Казани
Ижевчане смогут привиться от гриппа в торговых центрах
Почти 9,5 тонн макулатуры собрали ижевчане для восстановления парашютной вышки
Около ТЦ в Ижевске массово погибли синицы
В ГИБДД по Удмуртии рассказали подробности ДТП с двумя погибшими
ДТП с автобусом в Ижевске: помех движению не было
Стало известно, какие улицы перекроют в день выступления «Русских Витязей»
Мужчина в Удмуртии упал с крыши гимназии и погиб
Появились планы на здание гостиницы «Юбилейная» в Ижевске
Жителя Ижевска подозревают в создании наркопритона
Молодожены в Ижевске попросили в подарок детские игрушки, чтобы передать их садику
Определили темы сочинений для старшеклассников в Ижевске
Сотрудника фонда поддержки предпринимательства подозревают в крупной краже
Ижевчанина подозревают в выращивании мака
Нашли тело девушки, которая пропала 10 сентября