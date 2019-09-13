СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-13T14:03:29+03:00

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Ремонт улицы им. Зои Космодемьянской завершили в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорогу привели в порядок на участке от ул. Новошестнадцатая до ул. Четырнадцатая. Отметим, что по этому участку каждый день ездят сотни детей и их родителей, так как там находится Региональный центр образования одаренных детей «Тау».

- На объекте специалисты дорожного предприятия «Ижевское» произвели фрезерование, ямочный ремонт, установили 300 п.м. бортовых камней. На проезжей части уложили выравнивающий слой из мелкозернистого асфальта и покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Протяженность отремонтированного участка составила 0,5 км, - говорится в сообщении. - Для пешеходов на этой улице обустроили тротуар.

Отметим, что сейчас в городе в рамках нацпроекта продолжают ремонтировать 7 участков улиц. Остальные 20 объектов уже отремонтированы и сданы.

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ИСТОЧНИК KP.RU