Спортсмен из Удмуртии стал серебряным призером Чемпионата Мира по паравелоспорту на шоссе
Спортсмен из Удмуртии Сергей Пудов стал серебряным призером Чемпионата Мира по паравелоспорту на шоссе. Об этом сообщает в группе «Центр спортивной подготовки Удмуртии. ЦСП» «ВКонтакте».
Соревнования прошли 12 сентября в городе Эммен (Нидерланды). В первый соревновательный день участники вышли на старт индивидуальной гонки.
Отметим, что в Чемпионате участвовали и другие спортсмены из Удмуртии. Так, Арслан Гильмутдинов в классе МС2 финишировал пятым, а Жанна Гринева и пилот Ирина Фролова в классе WB финишировали 13.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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