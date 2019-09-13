60-летний мужчина погиб при пожаре в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-13T15:43:18+03:00

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В Балезинском районе проводится доследственная проверка по факту пожара, в котором погиб 60-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, ЧП произошло 12 сентября около 19:30 минут в одном из жилых домов в деревне Большой Унтем.

– По имеющимся данным, мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, – отмечают в ведомстве.

Следователем уже произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы, опрашиваются односельчане погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU