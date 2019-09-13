Новые дорожные знаки появятся в Ижевске
Новые дорожные знаки появятся в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, через ул. 9-я Подлесная перед пересечением с ул. Металлургов, а также через ул. Металлургов перед пересечением с ул. 9-я Подлесная установят знак «Пешеходный переход».
Кроме этого, на пешеходном переходе по ул. Ленина (в районе остановки трамваев «Халтурина») поставят знаки «Искусственная неровность» и «Ограничение максимальной скорости».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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