2019-09-14T08:17:01+03:00
Происшествия

Водитель из Ижевска задержан за угон автомобиля

Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Недавно в Удмуртии задержали 40-летнего ижевчанина, угнавшего чужой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Первоначально мужчину остановили за другое нарушение: езду в нетрезвом виде. Это произошло на 6-м километре автодороги Ува-Вавож. Водитель не имел при себе удостоверения, и от медицинского освидетельствования отказался. Чуть позже выяснилось, что прав его лишили – как раз за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль же, на котором нарушитель передвигался, оказался чужим – хозяин уже заявил в полицию об угоне. Теперь, кроме административного протокола, на мужчину также заведено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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