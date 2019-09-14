Первый осенний городской субботник состоялся в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-14T15:27:13+03:00

С 12 сентября по 12 октября в Ижевске проходит месячник по санитарной очистке территории

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В Ижевске начались осенние субботники. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Пройдут все мероприятия в рамках месячника по санитарной очистке территории города.

Первый субботник состоялся сегодня, 14 сентября. Территории для уборки были обозначены во всех районах города. Так, субботники прошли на улице 10 лет Октября, улице Пастухова и улице Ракетная. Активисты прибрались возле кинотеатра «Дружба», а служащие администрации города и городской думы очистили лесополосу, расположенную за ТРК «Столица».

Сообщается, что продлится месячник до 12 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU