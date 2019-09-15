2019-09-15T12:05:32+03:00
Звезды

Московские критики высоко оценили спектакль из Ижевска

Театр «Молодой человек» поучаствовал в фестивале «АРТМИГРАЦИЯ»
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: vk.com/theatre_molodoy_chelovekФото: vk.com/theatre_molodoy_chelovek
Изменить размер текста:

Театральный критик из Москвы Павел Руднев высоко оценил постановку «Конармия» от ижевского театра «Молодой человек». Театр представил спектакль на фестивале «АРТМИГРАЦИЯ-2019».

-Во-первых, очень важно, что «Конармия» вписана в биографический контекст Бабеля. Честно говоря, я много видел работ по И. Бабелю, так вот это сделано впервые и это здорово. Тут очень важно ощущение писателя, который размышляет перед тем, как написать два слова. Это работа литератора и его долг перед теми жертвами, которые его одолевают. Ваш спектакль про писательскую миссию - «Если не я, то никто об этом не узнает», - цитирует критика администрация города Ижевска.

Павел Руднев отметил, что режиссеру Андрею Опарину удалось оригинально подать тему, несмотря на то, что тему революции уже раскрывали «разными ключами». Также критику понравилась медлительность спектакля, которая не совпадает с ритмом войны.

«АРТМИГРАЦИЯ» - конкурс молодой режиссуры, который проходил в Москве с 9 по 16 сентября. В этом году в фестивале поучаствовали восемь театров со всей страны. Конкурс проводится для режиссеров, которые работают за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Восемь лет скрывал от начальника, что написал бестселлер»: Януш Леон Вишневский об издательстве книги, женщинах и Ижевске

Новое граффити появится в Ижевске

В Ижевске открыли сквер молодоженов

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
100 тысяч рублей мог потерять житель Удмуртии из-за мошенников
Пять детских садов в Ижевске откроются после ремонта
Новое граффити появится в Ижевске
Топ-8 фотографий с Рыжего фестиваля в Ижевске
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева занимает второе место на соревнованиях
Первый осенний городской субботник состоялся в Ижевске
50-метровый бассейн в Ижевске собираются достроить
Фотофакт: в Ижевске открыли сквер молодоженов
Этой зимой к уборке улиц в Ижевске применят новый подход
В одном из банков Ижевска обнаружили фальшивую денежную купюру
Один из трех лучших российских водителей трамвая живет в Ижевске
«Умные» остановки в Ижевске решили переделать
Зоопарк Удмуртии представил посетителям двух своих новых обитателей
Водитель из Ижевска задержан за угон автомобиля
Новые дорожные знаки появятся в Ижевске
Жителям Удмуртии рассказали, как правильно садить плодовые деревья и ягодные кустарники осенью
Ижевчане могут сказать «Спасибо!» любимому врачу
60-летний мужчина погиб при пожаре в Удмуртии
Спортсмен из Удмуртии стал серебряным призером Чемпионата Мира по паравелоспорту на шоссе
Ремонт улицы им. Зои Космодемьянской завершили в Ижевске
Фотофакт: в Ижевске обновили концертный зал в Филармонии
Улицу Пушкинскую перекроют в Ижевске 19 сентября
Где и когда в ближайшее время выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова?
Провал произошел на улице Петрова в Ижевске