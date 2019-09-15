Московские критики высоко оценили спектакль из Ижевска

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-15T12:05:32+03:00

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Театральный критик из Москвы Павел Руднев высоко оценил постановку «Конармия» от ижевского театра «Молодой человек». Театр представил спектакль на фестивале «АРТМИГРАЦИЯ-2019».

-Во-первых, очень важно, что «Конармия» вписана в биографический контекст Бабеля. Честно говоря, я много видел работ по И. Бабелю, так вот это сделано впервые и это здорово. Тут очень важно ощущение писателя, который размышляет перед тем, как написать два слова. Это работа литератора и его долг перед теми жертвами, которые его одолевают. Ваш спектакль про писательскую миссию - «Если не я, то никто об этом не узнает», - цитирует критика администрация города Ижевска.

Павел Руднев отметил, что режиссеру Андрею Опарину удалось оригинально подать тему, несмотря на то, что тему революции уже раскрывали «разными ключами». Также критику понравилась медлительность спектакля, которая не совпадает с ритмом войны.

«АРТМИГРАЦИЯ» - конкурс молодой режиссуры, который проходил в Москве с 9 по 16 сентября. В этом году в фестивале поучаствовали восемь театров со всей страны. Конкурс проводится для режиссеров, которые работают за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU