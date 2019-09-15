100 тысяч рублей мог потерять житель Удмуртии из-за мошенников

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-15T13:14:10+03:00

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42-летний житель Игры чуть не потерял 100 тысяч рублей из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчине позвонил неизвестный под видом сотрудника банка и предложил активировать «кэшбэк» - возврат части денег с покупок. Для этого мужчина назвал лже-сотруднику банка данные своей карты. Но снять со счета 100 тысяч рублей мошенникам не удалось: им помешала служба безопасности банка.

Сейчас сотрудники полиции пытаются раскрыть преступление. Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу в крупном размере).

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ИСТОЧНИК KP.RU