100 тысяч рублей мог потерять житель Удмуртии из-за мошенников
42-летний житель Игры чуть не потерял 100 тысяч рублей из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Мужчине позвонил неизвестный под видом сотрудника банка и предложил активировать «кэшбэк» - возврат части денег с покупок. Для этого мужчина назвал лже-сотруднику банка данные своей карты. Но снять со счета 100 тысяч рублей мошенникам не удалось: им помешала служба безопасности банка.
Сейчас сотрудники полиции пытаются раскрыть преступление. Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу в крупном размере).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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