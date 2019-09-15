2019-09-15T16:17:23+03:00
Общество

Сквер начали благоустраивать в Ленинском районе Ижевска

Он будет находиться около школы №10
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/vrd_okrugФото: vk.com/vrd_okrug
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На перекрестке улиц Степной и Парашютной в Ижевске начали благоустраивать сквер. Об этом сообщает администрация Ленинского района.

Фото: Владислав Леппа

Фото: Владислав Леппа

Фото: Владислав Леппа

Фото: Владислав Леппа

Фото: Владислав Леппа

Фото: Владислав Леппа

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ИСТОЧНИК KP.RU

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