Школьников Ижевска посвятят в Юнармию в День Оружейника

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-15T16:48:26+03:00

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19 сентября, в День Оружейника, кадетов Ижевска посвятят в юнармию. Церемония пройдет у Вечного огня. Об этом сообщает министерство образования и науки Удмуртии.

Кадетские классы появятся в школах №42, №49, №58, №63, №71, №97 и в МБОУ «КШ». Кадетами станут ученики пятых классов.

21 сентября также состоится парад кадетского движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU