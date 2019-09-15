Школьников Ижевска посвятят в Юнармию в День Оружейника
19 сентября, в День Оружейника, кадетов Ижевска посвятят в юнармию. Церемония пройдет у Вечного огня. Об этом сообщает министерство образования и науки Удмуртии.
Кадетские классы появятся в школах №42, №49, №58, №63, №71, №97 и в МБОУ «КШ». Кадетами станут ученики пятых классов.
21 сентября также состоится парад кадетского движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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