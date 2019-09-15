2019-09-15T16:48:26+03:00
Общество

Школьников Ижевска посвятят в Юнармию в День Оружейника

Кадетские классы работают в семи школах
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Министерство образования и науки УРФото: Министерство образования и науки УР
Изменить размер текста:

19 сентября, в День Оружейника, кадетов Ижевска посвятят в юнармию. Церемония пройдет у Вечного огня. Об этом сообщает министерство образования и науки Удмуртии.

Кадетские классы появятся в школах №42, №49, №58, №63, №71, №97 и в МБОУ «КШ». Кадетами станут ученики пятых классов.

21 сентября также состоится парад кадетского движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Любэ» и фейерверк: афиша на День Оружейника в Ижевске

Пять детских садов откроются в Ижевске после ремонта

Елизавета Туктамышева занимает второе место на соревнованиях в Италии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Образование в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сквер начали благоустраивать в Ленинском районе Ижевска
Новорожденная девочка пострадала в ДТП недалеко от Ижевска
100 тысяч рублей мог потерять житель Удмуртии из-за мошенников
Московские критики высоко оценили спектакль из Ижевска
Пять детских садов в Ижевске откроются после ремонта
Новое граффити появится в Ижевске
Топ-8 фотографий с Рыжего фестиваля в Ижевске
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева занимает второе место на соревнованиях
Первый осенний городской субботник состоялся в Ижевске
50-метровый бассейн в Ижевске собираются достроить
Фотофакт: в Ижевске открыли сквер молодоженов
Этой зимой к уборке улиц в Ижевске применят новый подход
В одном из банков Ижевска обнаружили фальшивую денежную купюру
Один из трех лучших российских водителей трамвая живет в Ижевске
«Умные» остановки в Ижевске решили переделать
Зоопарк Удмуртии представил посетителям двух своих новых обитателей
Водитель из Ижевска задержан за угон автомобиля
Новые дорожные знаки появятся в Ижевске
Жителям Удмуртии рассказали, как правильно садить плодовые деревья и ягодные кустарники осенью
Ижевчане могут сказать «Спасибо!» любимому врачу
60-летний мужчина погиб при пожаре в Удмуртии
Спортсмен из Удмуртии стал серебряным призером Чемпионата Мира по паравелоспорту на шоссе
Ремонт улицы им. Зои Космодемьянской завершили в Ижевске
Фотофакт: в Ижевске обновили концертный зал в Филармонии
Улицу Пушкинскую перекроют в Ижевске 19 сентября
Где и когда в ближайшее время выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова?
Провал произошел на улице Петрова в Ижевске