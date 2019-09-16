Бесплатная медицина в Удмуртии становится менее доступной

СЕГОДНЯ 07:13 2019-09-16T10:43:37+03:00

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В Удмуртии снижается доступность бесплатной медицины. Об этом сообщает «Коммерсантъ - Удмуртия» со ссылкой на Государственный контрольный комитет республики. Так, по итогам прошлого года, медучреждения заработали 2,7 млрд рублей, оказывая платные услуги. Отмечается, что это превышает средние общероссийские показатели.

Специалисты проанализировали жалобы людей и выяснили, что чаще всего недовольство возникает именно в связи с бесплатной медицинской помощью. Причиной тому – нехватка врачей, неудобный график приема, сложности записи к специалисту. В некоторых случаях выявлен даже отказ от бесплатной консультации.

Председатель государственного контрольного комитета Удмуртии Борис Сарнаев подчеркнул, что эта тенденция была замечена еще четыре года назад, но с тех пор ничего не изменилось:

– За эти четыре года сменилось три министра здравоохранения, других реальных изменений нет. Есть ли гарантия того, что что-то будет меняться? Жителей интересует то, что они 2,7 млрд руб. вынуждены были заплатить из своего кармана, и что эта цифра постоянно увеличивается, - сказал Сарнаев.

Он также заявил, что комитет ужесточит контроль над республиканскими медучреждениями и через полгода вновь проведет проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU