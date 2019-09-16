2019-09-16T16:52:01+03:00
Общество

В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности

К участию приглашены 40 студентов
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Образовательный фонд «Талант и успех» при поддержке «Ростелекома» и дочерней компании «Ростелеком-Солар» создал новую образовательную программу по кибербезопасности. К участию приглашены 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».

Новая образовательная программа центра «Сириус» включает теоретические и практические занятия в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), защиты веб-приложений, исследования современных векторов атак, реверс-инжиниринга и компьютерной криминалистики. Практические занятия со студентами проведут преподаватели в сфере информационной безопасности и специалисты «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности.

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Технологические решения, используемые при обучении, позволяет максимально приблизить лабораторную базу, на которой происходит обучение студентов, к инфраструктуре реального промышленного предприятия.

Отдельные модули программы посвящены вопросам профессиональной этики, развитию требований к специалисту по информационной безопасности, которые появятся, по мнению экспертов, в ближайшем будущем.

Заключительным этапом смены станет тестовое задание, в ходе которого студенты должны изменить иллюминационную подсветку «Колеса Времени» в первом тематическом парке страны Сочи Парке. Для этого ИТ-специалисты Сочи Парка создадут отдельную инфраструктуру, имитирующую сеть управления автоматикой аттракциона. Именно с этой виртуальной моделью, изолированной от интернета и сети предприятия, предстоит работать участникам. Финалисты должны будут проанализировать сетевую инфраструктуру, извлечь конфигурацию самой подсветки, изучить и поменять ее.

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Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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