Два человека скончались в ДТП в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-17T12:25:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Глазове (Удмуртия) произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Водитель машины «Шевроле-Нива», 35-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в дорожный знак и дерево. В результате столкновения водитель и пассажир – 39-летняя женщина скончались, - сообщает ведомство.

Сотрудники ГИБДД не исключают, что водитель мог быть пьян, при этом мужчина был лишен прав.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Когда пройдут тренировочные полеты авиагруппы "Соколы России".

- Три населенных пункта Удмуртии участвуют в конкурсе на самое смешное название. Где можно проголосовать за название, читайте по ссылке.

- За что группа жителей Пермского края заплатит 400 тысяч рублей Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU