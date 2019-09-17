Два человека скончались в ДТП в Удмуртии
В Глазове (Удмуртия) произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- Водитель машины «Шевроле-Нива», 35-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в дорожный знак и дерево. В результате столкновения водитель и пассажир – 39-летняя женщина скончались, - сообщает ведомство.
Сотрудники ГИБДД не исключают, что водитель мог быть пьян, при этом мужчина был лишен прав.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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