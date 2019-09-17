2019-09-17T12:57:47+03:00
Происшествия

45-летняя женщина погибла под колесами машины в Ижевске

ДТП произошло 16 сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 16 сентября напротив дома №27 по улице Ворошилова водитель насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Водитель машины «Газ» - 24-летний молодой человек сбил 45-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу, - сообщает ведомство.

В результате женщину отвезли в больницу, где она скончалась от полученных травм.

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Начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужин прокомментировал смертельное ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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