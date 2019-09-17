2019-09-17T16:27:45+03:00
Происшествия

29-летнюю ижевчанку обвиняют в смерти мужа

Мужчина скончался в больнице от ножевых ранений
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 29-летней девушки, которую обвиняют в смерти мужа.

- В ночь с 15 на 16 сентября в одну из Ижевских больниц привезли 32-летнего мужчину с колото-резанной раной в области грудной клетки, который через непродолжительное время скончался, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По предварительным данным, супруги выпивали, и между ними произошла ссора, в ходе которой женщина ударила мужа ножом. Следователь осмотрел место происшествия, также была назначено судебно-медицинская экспертиза и допрошены свидетели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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