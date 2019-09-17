Педиатр из Ижевска рассказала о том, для чего нужна вакцинация

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-17T16:50:09+03:00

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Ижевский педиатр с 35-летним стажем работы Валентина Шикалова в рамках проекта «Лучшая клиника-2019» рассказала о том, почему важна вакцинация, рисках и пользе прививок.

- Прививка нужна ребенку для защиты от инфекционных заболеваний, которые и сами по себе опасны для организма, и, кроме того, могут вызвать серьезные осложнения, а в некоторых случаях — привести к гибели ребенка. Вакцинация значительно снижает риск заболеть, - пояснила Валентина Шикалова.

При этом, по словам педиатра, есть обязательные прививки, внесенные в Национальный календарь вакцинации: прививки от туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, паротита, краснухи, гриппа, гепатита В и полиомиелита.

Однако, чтобы ваше чадо было в безопасности, можно провести дополнительную вакцинацию - уже за свой счет. Вакцины смогут защитить ребенка от некоторых форм менингита, от гемофильной инфекции, от вируса папилломы человека (ВПЧ), гепатита А, ветряной оспы. В Удмуртии к этому списку можно добавить также прививку от клещевого энцефалита.

Также журналисты проекта «Лучшая клиника-2019» собрали мнения родителей. Результаты опроса оказались не такими однозначными. Что думают родители о вакцинации детей, читайте на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU