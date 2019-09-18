5 лет исполнилось Шарканскому месторождению ОАО «Удмуртнефть»
Пять лет исполнилось одному из самых молодых месторождений ОАО «Удмуртнефть» – Шарканскому.
Оно расположено в Шарканском и Воткинском районах Удмуртии, в южной части водораздела рек Чепца, Ита, Шаркан и Вотка.
Его история началась 18 сентября 2014 года, когда была пробурена первая скважина. На сегодняшний день на трех кустах Шарканского месторождения введены в эксплуатацию 23 скважины, из них 19 – добывающие. Суточная добыча составляет 163 тонны нефти. С начала разработки на Шарканском месторождении добыто более 211 тысяч тонн нефти.
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С целью интенсификации добычи на Шарканском месторождении применяются передовые геолого-технологические мероприятия, в том числе обработка призабойной зоны, гидроразрыв пласта, бурение и зарезка горизонтальных стволов, дополнительная перфорация и другие. С 2017 года на шести скважинах пробурены боковые горизонтальные стволы.
В перспективе развития Шарканского месторождения – ввод новых кустов, бурение новых скважин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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