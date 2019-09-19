Очередную «ливневку» начали ремонтировать в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-19T09:25:59+03:00

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В Ижевске начался ремонт «ливневки» на улице Холмогорова у дома №83. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Ливневая канализация на этом участке есть, но она не достроена, - рассказал директор подрядной организации Андрей Никитин. - Мы продолжим ливневую сеть до СНТ Любитель-1. Будут обустроены водоотводные лотки и трубы протяженностью 90 м. Работы на этом участке планируем выполнить до конца сентября.

Напомним, в этом году капитально отремонтируют восемь участков «ливневок». На данный момент ремонт завершился уже на улицах Воровского около домов №№136 и 134, Южной и Коммунаров, 171.

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ИСТОЧНИК KP.RU