2019-09-19T09:25:59+03:00
Общество

Очередную «ливневку» начали ремонтировать в Ижевске

Работы планируют завершить до конца сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске начался ремонт «ливневки» на улице Холмогорова у дома №83. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Ливневая канализация на этом участке есть, но она не достроена, - рассказал директор подрядной организации Андрей Никитин. - Мы продолжим ливневую сеть до СНТ Любитель-1. Будут обустроены водоотводные лотки и трубы протяженностью 90 м. Работы на этом участке планируем выполнить до конца сентября.

Напомним, в этом году капитально отремонтируют восемь участков «ливневок». На данный момент ремонт завершился уже на улицах Воровского около домов №№136 и 134, Южной и Коммунаров, 171.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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