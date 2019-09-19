790 кг груш уничтожили в Ижевске
В Ижевске 18 сентября уничтожили почти 800 кг груш. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области.
- В ходе проверки была обнаружена запрещенная к ввозу на территорию России продукция – груши из Польши. При этом продукция имела двойную маркировку, - сообщает ведомство.
Запрещенная продукция была изъята и уничтожена в соответствии с постановлением правительства РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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