790 кг груш уничтожили в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-19T10:47:12+03:00

Их незаконно ввезли на территорию России

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В Ижевске 18 сентября уничтожили почти 800 кг груш. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области.

- В ходе проверки была обнаружена запрещенная к ввозу на территорию России продукция – груши из Польши. При этом продукция имела двойную маркировку, - сообщает ведомство.

Запрещенная продукция была изъята и уничтожена в соответствии с постановлением правительства РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU