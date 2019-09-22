2019-09-22T15:58:15+03:00
Общество

Фотограф из Ижевска создала необычный социальный проект

Проект называется «9 правил, как спасти свою жизнь»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Анжелика КонстантиноваФото: Анжелика Константинова
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Фотограф из Ижевска Анжелика Константинова создала необычный социальный проект «9 правил, как спасти свою жизнь». Фотографии она выложила на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Анжелика Константинова

Фото: Анжелика Константинова

- Достаточно просто слушать своё сердце, любить себя, верить в свои силы, уважать себя и свой выбор, и не бояться ошибаться. Эти простые правила смогут привести тебя к гармонии с самим собой, к всеобщей любви, к той жизни, о которой мечтаешь. Не дай страхам, стереотипам и общественному мнению испортить твою жизнь, - подписала фотографии Анжелика.

Фото: Анжелика Константинова

Фото: Анжелика Константинова

Фото: Анжелика Константинова

Фото: Анжелика Константинова

Напомним, девушка уже является автором проекта «Руки», фотографии которого разлетелись по просторам интернета и пабликов «ВКонтакте».

Фото: Анжелика Константинова

Фото: Анжелика Константинова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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