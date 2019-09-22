Фотограф из Ижевска создала необычный социальный проект
Фотограф из Ижевска Анжелика Константинова создала необычный социальный проект «9 правил, как спасти свою жизнь». Фотографии она выложила на своей странице «ВКонтакте».
Фото: Анжелика Константинова
- Достаточно просто слушать своё сердце, любить себя, верить в свои силы, уважать себя и свой выбор, и не бояться ошибаться. Эти простые правила смогут привести тебя к гармонии с самим собой, к всеобщей любви, к той жизни, о которой мечтаешь. Не дай страхам, стереотипам и общественному мнению испортить твою жизнь, - подписала фотографии Анжелика.
Фото: Анжелика Константинова
Фото: Анжелика Константинова
Напомним, девушка уже является автором проекта «Руки», фотографии которого разлетелись по просторам интернета и пабликов «ВКонтакте».
Фото: Анжелика Константинова
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ИСТОЧНИК KP.RU
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