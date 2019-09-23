2019-09-23T10:40:30+03:00
Происшествия

Подозреваемого в краже почти 300 тысяч рублей из кассы магазина задержали в Ижевске

Он проник в магазин ночью
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже крупной суммы из кассы магазина автозапчастей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В полицию обратился 45-летний владелец магазина на улице Воткинское шоссе. Мужчина рассказал, что ночью в помещение магазина проник неизвестный и похитил из кассы 275 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 41-летний арендатор соседнего помещения, его задержали. Деньги изъяли в ходе обыска в квартире подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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