Подозреваемого в краже почти 300 тысяч рублей из кассы магазина задержали в Ижевске
В Ижевске по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже крупной суммы из кассы магазина автозапчастей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- В полицию обратился 45-летний владелец магазина на улице Воткинское шоссе. Мужчина рассказал, что ночью в помещение магазина проник неизвестный и похитил из кассы 275 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 41-летний арендатор соседнего помещения, его задержали. Деньги изъяли в ходе обыска в квартире подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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