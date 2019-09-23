«Отвлекся на настройку магнитолы»: в Удмуртии в ДТП один человек погиб еще пять получили травмы
22 сентября в Удмуртии на 6 километре автодороги «Можга-Старый Березняк» Можгинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 36-летний мужчина водитель машины «ВАЗ-2112», который (со слов пассажиров, отвлекся на настройку магнитолы) выехал на «встречку» и врезался в машину «ВАЗ-2106», под управлением 22-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пассажир машины «ВАЗ-2112» - 29-летний мужчина скончался, водитель получил травмы, пассажиры – 33 и 41-летний мужчины получили травмы, их отвезли в больницу. Водитель машины «ВАЗ-2106» и его пассажиры двое мужчин, также с травмами были доставлены в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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