«Отвлекся на настройку магнитолы»: в Удмуртии в ДТП один человек погиб еще пять получили травмы

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-23T11:36:35+03:00

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22 сентября в Удмуртии на 6 километре автодороги «Можга-Старый Березняк» Можгинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 36-летний мужчина водитель машины «ВАЗ-2112», который (со слов пассажиров, отвлекся на настройку магнитолы) выехал на «встречку» и врезался в машину «ВАЗ-2106», под управлением 22-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажир машины «ВАЗ-2112» - 29-летний мужчина скончался, водитель получил травмы, пассажиры – 33 и 41-летний мужчины получили травмы, их отвезли в больницу. Водитель машины «ВАЗ-2106» и его пассажиры двое мужчин, также с травмами были доставлены в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU