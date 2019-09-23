2019-09-23T11:36:35+03:00
Происшествия

«Отвлекся на настройку магнитолы»: в Удмуртии в ДТП один человек погиб еще пять получили травмы

ДТП произошло 22 сентября
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

22 сентября в Удмуртии на 6 километре автодороги «Можга-Старый Березняк» Можгинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 36-летний мужчина водитель машины «ВАЗ-2112», который (со слов пассажиров, отвлекся на настройку магнитолы) выехал на «встречку» и врезался в машину «ВАЗ-2106», под управлением 22-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажир машины «ВАЗ-2112» - 29-летний мужчина скончался, водитель получил травмы, пассажиры – 33 и 41-летний мужчины получили травмы, их отвезли в больницу. Водитель машины «ВАЗ-2106» и его пассажиры двое мужчин, также с травмами были доставлены в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- После ДТП в Ижевске погиб бывший депутат Госсовета.

- В Ижевске произошло смертельное ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
24 сентября в Ижевске во всех домах должно появиться отопление
«Удмуртия находится между снежными зонами»: когда жителям ждать снег
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев находится в больнице
Подозреваемого в краже почти 300 тысяч рублей из кассы магазина задержали в Ижевске
«С праздником вас, дорогие ижевцы!»: Командир авиагруппы «Соколы России» поздравил всех с Днем оружейника
Мужская сборная Удмуртии завоевала бронзу на летнем чемпионате России по биатлону
С 1 января 2020 года жителям Удмуртии нужно будет платить налог за любое маломерное судно
Жители Удмуртии стали чаще выбирать экзотические страны для отдыха
Сразу три сквера откроются в Ижевске на этой неделе
В Ижевске заложили начало Аллеи отцов
После ДТП в Ижевске погиб бывший депутат Госсовета
«По Ижевску некомфортно ходить»: блогер Илья Варламов высказался о столице Удмуртии
Фотограф из Ижевска создала необычный социальный проект
Смертельное ДТП произошло в Ижевске
Парад кадетского движения прошел в Ижевске на Центральной площади