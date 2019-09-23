2019-09-23T17:32:22+03:00
Происшествия

Девушку, которая обманула инвалида, осудили в Ижевске

Она попросила у потерпевшего 100 тысяч рублей на подготовку к свадьбе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске осудили девушку, которая обманула инвалида. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Осенью 2018 года девушка из Сарапула познакомилась с ижевчанином, который был с детства инвалидом, страдающим ДЦП. Она пообещала выйти на него замуж и попросила 100 тысяч рублей для подготовки к свадьбе, - сообщает ведомство.

Молодой человек перевел ей деньги, после этого девушка скрылась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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