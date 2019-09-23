После ремонт крыши в Ижевске открылось пять образовательных организаций

СЕГОДНЯ 17:58 2019-09-23T17:58:01+03:00

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В Ижевске после ремонта крыши открылась школа и четыре детских сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Ремонт был произведен в школе №52 и детских садах №№52, 209, 37, 193. Ремонт проводился в рамках проекта «Большой ремонт», - сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее работы были завершены в садах №№ 170, 54, 51, 58,

153, 291, 24, 222, 229, 219. А ученики школ №59 и 85 начали учебный год в отремонтированных зданиях.

Всего после ремонта работает 17 соцобъектов. Также 2019-2020 годах будут отремонтированы кровли в 52 детских садах и 48 общеобразовательных организациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU