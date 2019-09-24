СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-24T10:36:00+03:00

Визит был приурочен к Дню космостроителя

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Канцлер объединённых народов Земли посетил космические верфи на Обероне. На встрече был подписан эпохальный контракт о строительстве четырёх транспортных фотонных звездолётов класса «Кетер» для запланированной колонизации экзопланет в орбите звезды Глизе.

Канцлер поблагодарил сотрудников верфей и выразил уверенность, что подписанный контракт обеспечит стабильную загрузку предприятия на ближайшие 10 лет.

В завершение визита канцлера для жителей Оберона был организован праздничный концерт, на котором выступили голограммы известных земных артистов. Праздничные мероприятия прошли без происшествий.

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ИСТОЧНИК KP.RU