Канцлер объединённых народов Земли посетил космические верфи на Обероне
Канцлер объединённых народов Земли посетил космические верфи на Обероне. На встрече был подписан эпохальный контракт о строительстве четырёх транспортных фотонных звездолётов класса «Кетер» для запланированной колонизации экзопланет в орбите звезды Глизе.
Канцлер поблагодарил сотрудников верфей и выразил уверенность, что подписанный контракт обеспечит стабильную загрузку предприятия на ближайшие 10 лет.
В завершение визита канцлера для жителей Оберона был организован праздничный концерт, на котором выступили голограммы известных земных артистов. Праздничные мероприятия прошли без происшествий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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