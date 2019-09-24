«Ростелеком» поддержал промышленный форум в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-24T13:55:26+03:00

Мероприятие было приурочено к всероссийскому Дню оружейников

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«Ростелеком» принял участие в промышленном форуме в Удмуртии, приуроченном ко Дню оружейников России. Компания представила деловому сообществу сервис интеллектуальной видеоаналитики и обеспечила площадки мероприятия скоростным интернетом.

Стенд оператора в секции «Комплексная безопасность – 2019» посетили представители региональной власти.

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- Видеоаналитика – это технологическая новинка для Удмуртии, - прокомментировал Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртской Республики. - Функции распознавания лиц и идентификации забытых предметов могут помочь в работе служб быстрого реагирования и усилить контроль общественной безопасности.

«Видеоаналитика» от «Ростелекома» вела подсчет гостей форума, определяла их пол и возраст. Статистические данные отображались на плазменном экране. Посетители могли ознакомиться с интеллектуальными решениями оператора: системой безопасности «Умный дом», умными розетками и задвижками для перекрытия водопроводных стояков.

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- На форуме мы представили решения для госсектора, бизнеса и жителей, - рассказал Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике. – «Ростелеком» готов предложить своим клиентам набор сервисов, которые помогут вывести бизнес на новый уровень, обеспечить общественную безопасность и сформировать комфортные условия для жизни, работы и учебы.

Выставка работала с 18 по 20 сентября по четырем направлениям: «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение» и «Комплексная безопасность – 2019».

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ИСТОЧНИК KP.RU