25 сентября в Ижевске ограничат движение на время проведения праздничных мероприятий

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-24T14:26:22+03:00

Ограничения будут действовать с 11:40 до 12:40

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В Ижевске 25 сентября, в среду, ограничат движение на время проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 11:40 до 12:40 нельзя будет проехать по улице Студенческая от улицы7-я Подлесная до дома №48 по улице Студенческая.

Напомним, 25 сентября перед третьим учебным корпусом Ижевского государственного технического университета по ул. Студенческая, 42 состоится открытие сквера им. М.Т. Калашникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU