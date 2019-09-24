2019-09-24T14:26:22+03:00
Общество

25 сентября в Ижевске ограничат движение на время проведения праздничных мероприятий

Ограничения будут действовать с 11:40 до 12:40
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Гугл картыФото: Гугл карты
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В Ижевске 25 сентября, в среду, ограничат движение на время проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 11:40 до 12:40 нельзя будет проехать по улице Студенческая от улицы7-я Подлесная до дома №48 по улице Студенческая.

Напомним, 25 сентября перед третьим учебным корпусом Ижевского государственного технического университета по ул. Студенческая, 42 состоится открытие сквера им. М.Т. Калашникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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