2019-09-25T12:16:32+03:00
Общество

Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием

В нем приняли участие студенты 1-4 курсов
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Программа по кибербезопасности, которую провел Образовательный центр «Сириус» при поддержке «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар», завершилась киберучениями, прошедшими в необычном формате. В них приняли участие 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».

Курс ориентирован на получение студентами углубленных знаний в области защиты и расследования кибератак, в том числе в сегменте автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Технологические решения позволили максимально приблизить лабораторную базу к инфраструктуре реального промышленного предприятия.

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Лекции и практические занятия со студентами провели преподаватели в сфере информационной безопасности и ведущие эксперты «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности. Отдельные модули были посвящены вопросам профессиональной этики, информационной безопасности как бизнес-функции, а также компетенциям, необходимым для успешной карьеры в этой профессиональной сфере.

Заключительным этапом программы стали киберучения, в ходе которых студенты должны были за отведенное время включить иллюминацию на аттракционе «Колесо Времени» в первом тематическом парке страны — Сочи Парке. Победившая команда под названием «Speedrun* Кибервызова» справилась с задачей за 3 часа 27 минут.

Команда победителей

Команда победителей

Информация от партнеров

*Спидран

ИСТОЧНИК KP.RU

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