Tele2 и банк ВТБ запускают нового виртуального оператора связи

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-25T13:40:52+03:00

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В рамках развития MVNO-направления Tele2 продолжает создавать новых виртуальных операторов в партнерстве с банками. Новый проект «ВТБ Мобайл» был запущен по модели light MVNO. В соответствии с этой бизнес-моделью виртуальный оператор арендует у Tele2 инфраструктуру, но при этом имеет собственный код сети, выделенную емкость номеров и SIM-карты. «ВТБ Мобайл» предложит клиентам свои тарифы, мобильное приложение и уникальные услуги в связке с банковскими продуктами.

Абонентом нового виртуального сотового оператора сможет стать любой пользователь, в том числе не являющийся клиентом банка ВТБ. На начальном этапе SIM-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве.

Tele2 является единственной на российском рынке «фабрикой» MVNO, которая поставила создание подобных проектов на поток. Сейчас на сети Tele2 работает более 20 виртуальных операторов связи. С января по август 2019 года выручка Tele2 от работы в сегменте MVNO выросла на 140%. На конец августа число клиентов, которых обслуживают MVNO-партнеры Tele2, составило 2,6 млн человек.

Быстрый и экономически эффективный запуск виртуальных операторов обеспечивает MVNE-платформа. Кроме того, в прошлом году Tele2 первой среди операторов внедрила платформу MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator). Она обеспечивает возможность массовых подключений для небольших компаний, которые хотят обслуживать от 10 тыс. абонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU