Елизавета Туктамышева решила выступить на Кубке Санкт-Петербурга по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-25T14:46:01+03:00

Ее фамилия оказалась в списках участников

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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева решила выступить на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Ее фамилия появилась в списках участников.

Соревнования проходят с 24 по 27 сентября 2019 года, согласно спискам Елизавета должна выступать 26 сентября. Прокаты начнутся с 10:00.

Напомним, Елизавета Туктамышева уступила золото на турнире Lombardia Trophy. Почему Лиза не смогла взять первое место?

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ИСТОЧНИК KP.RU