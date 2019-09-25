2019-09-25T16:30:17+03:00
Общество

Высокоскоростной интернет появился в лечебно-оздоровительном комплексе «Заря» в Удмуртии

Его проложил «Ростелеком»
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«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом лечебно-оздоровительный комплекс «Заря» в Удмуртии. Оператор развернул в корпусах структурированную кабельную сеть и установил гигабитные коммутаторы. Владельцы комплекса могут открыть компьютерные классы, а отдыхающие - пользоваться скоростным доступом в сеть и участвовать в онлайн-мероприятиях.

- Мы хотим, чтобы современные цифровые услуги стали доступны компаниям, которые расположены за городом, - прокомментировала Наталья Смирнова, заместитель директора - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике. - По заказу клиентов мы построили оптику и подключили гигабитный канал связи, на базе которого можно организовать несколько компьютерных классов и одновременно пользоваться разными услугами «Ростелекома» без потери качества.

Преимущества скоростного интернета от «Ростелекома» уже оценили гости комплекса. В сентябре в «Заре» состоялся 16-й фестиваль «Голос Улиц». В программу вошел киберспортивный турнир для старшеклассников.

- Мы оборудовали интернет-класс и провели кибертурнир, - рассказала Елена Юсим, директор лечебно-оздоровительного комплекса«Заря». - С гигабитным интернетом от «Ростелекома» легко подключить большое количество компьютеров и транслировать игры в сеть в высоком качестве. Турнир прошел без технических сбоев.

Информация от партнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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