2019-09-25T16:57:35+03:00
Общество

Tele2 выходит на биржу

Мобильный оператор запустил первую на рынке онлайн-площадку, где абоненты могут покупать и продавать минуты и гигабайты
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В рамках концепции «Другие правила» Tele2 продолжает запускать инновационные услуги и сервисы, не имеющие аналогов на российском рынке мобильной связи. Клиенты оператора впервые на телеком-рынке получают полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут их продавать и покупать на «Бирже Tele2».

Сервис представляет собой бесплатную онлайн-площадку. «Биржа Tele2» позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифного плана «Премиум», а покупка – абонентам всех пакетных тарифных планов, в том числе архивных. Вырученные на бирже средства поступят на счет телефона абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

Размещать и приобретать лоты на «Бирже Tele2» могут абоненты по всей стране: например, московский клиент оператора сможет купить лот абонента Новосибирска. Продаже подлежит основной пакет тарифного плана и перенесенные остатки, а покупке – пакетные услуги, которые входят в тарифный план. Приобретенный на бирже пакет трафика расходуется в первую очередь и действует в течение 30 дней.

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Сервисом удобно пользоваться на сайте оператора. Уже скоро «Биржа Tele2» будет доступна в мобильном приложении «Мой Tele2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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