Группа «Мельница» выступит в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-25T17:07:21+03:00

В этом году участники отмечают 20 лет со дня создания группы

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30 октября, в среду, в ДК Аксион состоится концерт группы «Мельница». В этом году участники отмечают 20-летний юбилей.

20 лет плодотворной работы – семь номерных альбомов, четыре видел-клипа, несколько престижных наград и выступления на крупных фестивалях.

Хелависа и ее коллеги на сцене создадут ретроспективную программу, которая проведёт слушателя по дороге сна через перевалы, покрытые дикими травами, позовёт зовом крови и накроет неизлечимой ангелофренией в далекой галактике Альхимейра. Мельница 2.0 - это двадцать лет истинной магии!

Когда: 30 октября

Где: ДК Аксион

Во сколько: 19:00

Билеты можно купить на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU