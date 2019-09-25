2019-09-25T17:07:21+03:00
Общество

Группа «Мельница» выступит в Ижевске

В этом году участники отмечают 20 лет со дня создания группы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: личный архивФото: личный архив
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30 октября, в среду, в ДК Аксион состоится концерт группы «Мельница». В этом году участники отмечают 20-летний юбилей.

20 лет плодотворной работы – семь номерных альбомов, четыре видел-клипа, несколько престижных наград и выступления на крупных фестивалях.

Хелависа и ее коллеги на сцене создадут ретроспективную программу, которая проведёт слушателя по дороге сна через перевалы, покрытые дикими травами, позовёт зовом крови и накроет неизлечимой ангелофренией в далекой галактике Альхимейра. Мельница 2.0 - это двадцать лет истинной магии!

Когда: 30 октября

Где: ДК Аксион

Во сколько: 19:00

Билеты можно купить на сайте.

Реклама, 12+ ООО "КАССИР.РУ ,УР,Ижевск", ОГРН 1181832021502, Ижевск, улица Карла Маркса, дом № 219А

ИСТОЧНИК KP.RU

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