Группа «Мельница» выступит в Ижевске
30 октября, в среду, в ДК Аксион состоится концерт группы «Мельница». В этом году участники отмечают 20-летний юбилей.
20 лет плодотворной работы – семь номерных альбомов, четыре видел-клипа, несколько престижных наград и выступления на крупных фестивалях.
Хелависа и ее коллеги на сцене создадут ретроспективную программу, которая проведёт слушателя по дороге сна через перевалы, покрытые дикими травами, позовёт зовом крови и накроет неизлечимой ангелофренией в далекой галактике Альхимейра. Мельница 2.0 - это двадцать лет истинной магии!
Когда: 30 октября
Где: ДК Аксион
Во сколько: 19:00
Билеты можно купить на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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