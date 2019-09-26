Новый современный зал бокса откроется в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:09 2019-09-26T06:10:41+03:00

В него было вложено почти 4 миллиона рублей

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Новый зал для бокса «Ринг» откроется на ул. Клубная, 72 в Ижевске 27 сентября. Общая площадь помещения – 160 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

– Сейчас новый зал для занятий боксом оснащен современным оборудованием и боксерским рингом. Деньги на покупку инвентаря в размере 200 тыс. рублей для нового зала получены в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2010 годы», – отмечают в ведомстве.

Всего на ремонт и обустройство зала было потрачено почти 4 миллиона рублей. Деньги частично вкладывали Федерация бокса Удмуртии, а также инвесторы.

В зале будут работать 3 профессиональных тренера, уже сейчас ведется набор в группы. На постоянной основе в зале смогут располагаться 150-200 спортсменов.

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ИСТОЧНИК KP.RU