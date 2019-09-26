2019-09-26T16:50:05+03:00
Общество

«Вывели на чистую воду»: В каких родниках Удмуртии можно пить

Подвели итоги проекта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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25 сентября в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) журналист Анастасия Захарова рассказала об итогах проекта «Родники Удмуртии».

Она рассказала, как проходили экспедиции на родники, какие легенды рассказывают местные жители, по каким параметрам проверяли взятые образцы.

Итоги проекта "Родники Удмуртии": "Комсомолка" вывела родники на чистую воду

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Также в эфире биолог Александр Кондратьев прокомментировал результаты исследований. И рассказал, какую воду нужно употреблять человеку, а какую вообще опасно.

- Употребление дистиллированной воды может привести к тому, что кости у человека будут мягкими, - пояснил Александр.

Полную версию эфира можно послушать по ссылке.

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- Воду из каждого родника мы отвезли в лабораторию Минприроды. Каждую пробу оценивали по шести показателям: бор, железо, жесткость, водородный показатель, фторид-ион и сухой остаток. По ссылке есть полная таблица исследования.

Родник на улице Оружейника Драгунова в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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