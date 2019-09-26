Tele2 в третий раз стала компанией с самой сильной репутацией в телекоме

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-26T16:47:29+03:00

В этом году компания значительно увеличила отрыв от ближайшего конкурента

Изменить размер текста: A A

Tele2 продемонстрировала самый высокий в российском телекоме показатель деловой репутации в исследовании Reputation Institute* и EmCo*. По сравнению с прошлым годом отрыв Tele2 от ближайшего мобильного оператора увеличился с 15 до 20 строчек в списке. Рейтинг включает 50 крупнейших компаний из 7 отраслей российской экономики.

По оценке экспертов, Tele2 – «безоговорочный лидер по репутации в телекоммуникационном секторе с 2017 года». «Ростелеком» как основной акционер принял верное решение о сохранении самостоятельности Tele2, заключают авторы исследования.

.

При этом аналитики Reputation Institute и EmCo особо отметили Tele2 в числе компаний, которые не первый год сохраняют лидерство по репутации в своих отраслях. Как объясняют эксперты, «репутация обладает кумулятивным и инерционным эффектами, а значит компании, стабильно занимающие высокие места в рамках своих секторов, не только обладают конкурентными преимуществами, но и более устойчивы к возможным кризисам».

Организаторы опроса оценивали участников по таким критериям, как эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг, корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, инновационность, условия труда, эффективность и лидерство. В опросе, проведенном во втором квартале 2019 года, приняли участие более 2500 человек в возрасте от 18 до 64 лет из разных регионов России.

*Репутэйшн Институт, ЭмКо

ИСТОЧНИК KP.RU