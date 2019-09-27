Астролог из Ижевска рассказала о любовных отношениях между знаками зодиака
27 сентября, в пятницу, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) была астролог Эльза Абзалова. Она рассказала о любовных отношениях между знаками зодиака.
Астролог дала характеристики по всем стихиям и рассказала, как они ведут себя в отношениях. При этом Эльза Абзалова дала рекомендации, как построить гармоничные отношения с учетом гороскопа.
Как проявляют себя разные знаки зодиака в любовных отношениях?
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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