2019-09-27T17:02:39+03:00
Общество

Астролог из Ижевска рассказала о любовных отношениях между знаками зодиака

А также дала свои рекомендации
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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27 сентября, в пятницу, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) была астролог Эльза Абзалова. Она рассказала о любовных отношениях между знаками зодиака.

Астролог дала характеристики по всем стихиям и рассказала, как они ведут себя в отношениях. При этом Эльза Абзалова дала рекомендации, как построить гармоничные отношения с учетом гороскопа.

Как проявляют себя разные знаки зодиака в любовных отношениях?

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Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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