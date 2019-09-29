За кражу телефона ижевчанина осудили на 4 года колонии
В колонию на 4 года может отправиться ижевчанин, который похитил телефон у своей коллеги и перевел с него деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
– В ходе судебного заседания установлено, что подсудимый, находясь на рабочем месте, похитил сотовый телефон, и с использованием услуги «мобильный банк» перевел денежные средства со счета потерпевшей на общую сумму 16 тыс. рублей, – говорится в сообщении.
Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим. И несмотря на то, что в содеянном полностью сознался, суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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